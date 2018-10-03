Аэрофлот вновь подтвердил соответствие рейтингу «четыре звезды» Skytrax

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Это означает, что он остается единственной российской авиакомпанией со столь высоким международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров не уступает десяткам премиум-перевозчиков мира, в том числе подавляющему большинству европейских.

Сертификат соответствия выдало британское агентство Skytrax – ведущий оценщик качества сервиса в глобальной авиатранспортной отрасли. Награды Skytrax World Airline Awards, присуждаемые по итогам масштабного исследования удовлетворенности пассажиров, имеют неофициальный статус «авиационного Оскара».

В настоящее время высший рейтинг «пять звезд» Skytrax имеет всего 11 авиакомпаний, преимущественно из стран Азии и Ближнего Востока. И 41 перевозчик получил от Skytrax «четыре звезды».

Этого престижного рейтинга Аэрофлот впервые добился в 2016 году и с тех пор последовательно подтверждает его. В официальном заключении Skytrax по состоянию на этот год отмечено, что критериям «четырех звезд» соответствуют все три класса обслуживания Аэрофлота – Бизнес, Премиум-эконом (Комфорт) и Эконом.

Кроме того, ранее, в июле этого года, Аэрофлот по версии Skytrax World Airline Awards в седьмой раз в своей истории был удостоен звания «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также впервые победил в важной номинации «Лучшее бортовое питание в классе Премиум-эконом».

Премиальный уровень сервиса, который предлагает своим клиентам ведущая российская авиакомпания, признан и другими влиятельными аналитическими центрами мира. Буквально накануне, в конце сентября текущего года, соответствие Аэрофлота высшему рейтингу «пять звезд» в наиболее весомой категории «Глобальная авиакомпания» подтвердила американская авиационная ассоциация APEX, которую по охвату исследований и авторитетности оценок можно считать аналогом Skytrax в США. Согласно ее рейтингу, Аэрофлот – один из всего 25-ти авиаперевозчиков с «пятью звездами» в мире.

«Это – заслуга всего нашего коллектива, который обеспечивает высокую эффективность бизнеса даже в неблагоприятных геополитических условиях. Внешние условия подвержены колебаниям, но наша забота о пассажирах, их комфорте и безопасности остаются постоянной во все времена», – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.