У комитета вице-губернатора Мокрецова снова пытаются забрать полномочия. Его подчинённые против

В Смольном обсуждают очередной вариант переформирования комитета имущественных отношений (КИО). Совещание по этому вопросу губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провёл на прошлой неделе.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, целью перераспределения полномочий называют оптимизацию инвестиционного процесса. В частности, комитету по градостроительству и архитектуре хотят перепоручить функции, связанные с образованием земельных участков и подготовкой решений о резервировании земель для государственных нужд. Передать дела комитет имущественных отношений должен до 15 ноября.

Комитету по инвестициям предлагается весь блок работы КИО, связанный с инвесторами. Предполагается, что комитет по инвестициям займётся созданием реестра инвестиционных обязательств.

Комитету по контролю за имуществом собираются передать полномочия обращаться в суд для изъятия частной земли в связи с ее нецелевым использованием, а после реализовывать такие участки с торгов.

По данным «Фонтанки», в поддержку перераспределения части функций КИО выступал вице-губернатор Игорь Албин и председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Против высказывался вице-губернатор Михаил Мокрецов, возглавляющий комитет по имущественным отношениям. Также, по словам одного из собеседников «Фонтанки», в обсуждении принимал участие вице-губернатор Олег Марков.

Как рассказали «Фонтанке» в КИО, в ведомстве не поддерживают предложения коллег. «Мы считаем нецелесообразным комментировать несвершившийся факт, но мы категорически против передачи полномочий и будем отстаивать свою позицию», – отметили в пресс-службе.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина «Фонтанке» лишь сообщили, что решение будет принято на заседании правительства в первой половине октября, и отказались от других комментариев.

Реформировать имущественный блок Смольного пытаются уже не первый год. Как писала «Фонтанка» в конце 2017 года, вице-губернаторы Олег Марков и Игорь Албин обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой форсировать реформу. Инвестиционная деятельность в Петербурге тормозится излишним документооборотом между комитетами, ответственность за предоставление информации делится между органами власти – в результате чиновники не успевают предоставить объекты недвижимости под проекты вовремя, утверждали заместители Полтавченко. Тогда их просьбы так и не привели к каким-либо изменениям.