На деньги жильцов председатель ТСЖ в Рыбацком ремонтировал свои машины и отправил дочь учиться в СПбГУ. 12 миллионов потянули на пять лет колонии

Невский районный суд в Петербурге признал виновным в мошенничестве и растрате бывшего председателя ТСЖ «Прибрежное» Вячеслава Чернова. За три года на себя и свою семью он потратил больше 12 миллионов рублей из денег жильцов.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы 3 октября, через три подставных «Аксиомы» Чернов «выкачивал» из ТСЖ деньги с 2010 по 2013 год. На деньги жильцов нескольких домов по Прибрежной улице он купил Volvo, отремонтировал ещё две своих машины, оплатил обучение дочери в СПбГУ, часть денег просто переводил на свои банковские карты. Он также подделал протокол, который одобрял жильцами продажу нежилого помещения, фактически переоформив его на себя. Всего таким образом он потратил 12,4 млн рублей. Пока шло следствие, Чернов сменил работу и занял пост директора ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района».

Суд на ближайшие пять лет лишил его и этой работы, жилищник отправится в колонию. Он также приговорён к штрафу в 600 тысяч рублей. Свою вину Чернов не признал.

Нарушения в работе ТСЖ во время проверки в 2013 году нашла прокуратура, что и привело к уголовному преследованию.