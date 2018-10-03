В работе Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи Instagram по всему миру, включая Россию, сообщают, что популярное приложение работает с перебоями.

Неполадки в работе соцсети начались 3 октября около 10 утра по московскому времени. В последние полчаса количество сообщений о сбое продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Почти половина пользователей заявили, что у них не получается обновить ленту. Треть не может войти в аккаунт, а почти 20% не могут зайти на сайт.

Самые большие проблемы с работой соцсети наблюдаются в Амстердаме, Москве, Сингапуре, Джакарте, на западном побережье США и востоке Австралии.

В российском сегменте Тwitter набирает популярность хештег #инстаграмживи.