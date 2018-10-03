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Финляндия
03.10.2018 11:05
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Десятки тысяч человек вышли на забастовку в Финляндии. Остановлена работа более ста компаний

В ночь на 3 октября в Суоми началась политическая забастовка, в которой принимают участие десятки тысяч человек. Они протестуют против новых мер правительства в сфере занятости,  упрощающих процедуру увольнения сотрудников на малых предприятиях. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Больше всего стачка коснётся отрасли промышленности. Профсоюз этой сферы предупреждал, что не меньше 150 предприятий опустеют, от работы откажутся на сутки более 55 тыс. человек. Забастовка проходит, в частности, на верфи Meyer Turku, сталелитейных заводах Outokumpu и SSAB, деревообрабатывающем UPM.

Остановились фабрики по производству продуктов питания и напитков 15 компаний, например, Atria, Hartwall, Koff и кондитерский отдел Fazer – в этой отрасли бастуют 4500 человек. Ещё тысяча недовольных присоединились к стачке из сферы обслуживания. В школах на работе могут отсутствовать вахтеры, уборщики и повара.

В столичном регионе метро и трамваи будут ходить с перебоями из-за наложенного профсоюзом JHL запрета на сверхурочную работу и обмен рабочими сменами.

В профсоюзе JHL, который тоже не согласен с решением правительства, состоит порядка 60 тысяч работников социальной сферы. Из-за запрета на сверхурочную работу в больницах, поликлиниках и домах престарелых может возникнуть нехватка сиделок и медсестер, пишет Yle.

Забастовка продлится сутки.

Справка:

Правительство Финляндии 2 октября внесло поправки в законопроект об упрощении процедуры увольнения в небольших компаниях. В новой версии количество работников в компаниях, которых коснется закон, снижено с 20 до 10, а срок лишения права на пособие по безработице для людей, уволенных по личным причинам, сокращен с 90 до 60 дней. Применение данной статьи закона предусматривает увольнение работника по причине ненадлежащего поведения. Профсоюзы отвергают компромиссное предложение правительства и требуют полностью отказаться от закона.


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