В Сосновом Бору педофил заманил мальчика в квартиру, предложив арбуза

Угощения и денег посулил третьекласснику житель Соснового Бора, имеющий пять судимостей. Когда мальчик оказался в квартире мужчины, тот надругался над ним.

Как стало известно «Фонтанке», в Сосновом Бору задержан 44-летний местный житель. Ранее он пять раз осуждался — за наркотики, кражу, грабеж. На этот раз мужчине «светит» срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Полицию в квартиру фигуранта на проспекте Героев привел рассказ местного школьника. Ребенок 2009 года рождения рассказал, как вечером 2 октября дядя предложил ему арбуза и 2000 рублей в придачу. Когда мальчик оказался в квартире, то хозяин начал проявлять к нему совсем неотеческий интерес. Удовлетворив свои сексуальные потребности, мужчина выпустил несовершеннолетнего из квартиры. Мальчик рассказал о случившемся взрослым. Менее чем через два часа подозреваемый уже был в отделе полиции.