Вместо Instagram – в реанимацию. Петербурженка разбилась, позируя у торгового центра

Желание сделать красивое фото привело петербурженку в реанимацию. Она упала с террасы торгового центра у станции метро «Нарвская».

По данным «Фонтанки», медики горбольницы №26 спасают жизнь и здоровье местной жительницы, которой на днях должно исполниться 20 лет. Поздно вечером 2 октября она попала в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом костей черепа и шейного отдела позвоночника. Все эти увечья девушка получила, упав с террасы торгового центра «1814» – при попытке сделать фотографию. Теперь день рождения петербурженка, даже при удачном раскладе, встретит в палате.