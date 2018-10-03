Путин внёс в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме

Законопроект о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса об экстремизме внес в Государственную думу президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте парламента 3 октября.

Как следует из текста документа, изменения вносятся в первую часть 282 статьи Уголовного кодекса. Уголовная ответственность за экстремизм в Интернете и СМИ будет вводиться только в случае, если нарушение совершено более одного раза за год.

Первичная ответственность будет относиться к Кодексу об административных правонарушениях, который предполагает за подобные проступки штраф от 10 до 20 тысяч рублей, сто часов обязательных работ или же административный арест на срок до 15 суток.

В июне президент Владимир Путин заявил, что «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. Тогда же он предложил частично декриминализировать статью 282. В пояснительной записке к законопроекту Путин ссылается на решение Верховного суда.

20 сентября пленум Верховного суда внес изменения в постановление о судебной практике по подобным делам. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией.

По оценкам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, число уголовных дел об экстремизме в социальных сетях за последние три года выросло почти в пять раз и сейчас составляет около пятисот.