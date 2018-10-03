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Авто
03.10.2018 10:02
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Lexus за 9 миллионов исчез с охраняемой стоянки на Васильевском острове, пока владелец был в командировке

Живущий в Петербурге предприниматель из Новосибирска почти две недели назад оставил на охраняемой стоянке на Среднем проспекте иномарку за 9 миллионов рублей. По возвращении из столицы 2 октября он нашёл парковочное место пустым. 

Как стало известно «Фонтанке», Lexus 570 исчез с автостоянки на Среднем проспекте Васильевского острова, 87. Владелец гостиничного бизнеса, зарегистрированного в Новосибирске, оставил там автомобиль 22 сентября и вернулся за ним после обеда 2 октября. Ущерб водитель оценил в 9 миллионов рублей, машина приобретена по договору лизинга с компанией, которая занимается поставками в Новосибирск овощей и фруктов.

В ГУ МВД по городу и области отметили, что уголовное дело ещё не возбуждено, проводится проверка.

 

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