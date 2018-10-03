Под Гатчиной — два ДТП с мотоциклами. Один врезался в припаркованный грузовик, второй сам стал жертвой неудачной стоянки

Два серьезных ДТП с участием мотоциклистов произошло накануне вечером в Гатчинском районе Ленобласти. В одном случае водитель двухколесного транспортного средства погиб, во втором — получил тяжелые увечья.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области 3 октября, вчера около 20:10 на 8-м километре автодороги Выра — Ляды 29-летний житель деревни Ляды, находясь за рулем мотоцикла «Урал», совершил столкновение с грузовиком MAN, стоявшим на обочине. (Транспортное средство с номерами Нижегородской области было припарковано на дороге из-за поломки.) Водитель мотоцикла умер до приезда скорой.

За 40 минут до этой аварии в том же Гатчинском районе, на 4 километре дороги Верево — Коммолово — Бугры — Романовка, 50-летний житель Пушкина на SsangYong врезался в мотоцикл, стоявший на проезжей части. 23-летний байкер из Романовки в тяжелом состоянии госпитализирован. Он находится в реанимации Гатчинской ЦРБ.