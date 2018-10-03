Facebook успокоила пользователей. Хакеры не получили доступа к сторонним приложениям при атаке на соцсеть

Хакеры, взломавшие 50 миллионов аккаунтов Facebook, не смогли воспользоваться ими для получения доступа к сторонним приложениям. Об этом сообщил вице-президент компании Гай Розен в блоге социальной сети 3 октября.

«Мы проанализировали логи для всех сторонних приложений, установленных или авторизованных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование пока не выявило никаких свидетельств, что хакеры получили доступ к каким-либо приложениям через авторизацию Facebook», — говорится тексте сообщения.

28 сентября Facebook объявила о выявленной уязвимости, которая могла позволить хакерам получить несанкционированный доступ примерно к 50 миллионам аккаунтов пользователей.

В целях безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 миллионам аккаунтов, их владельцам пришлось заново залогиниться. Менять пароль для защиты аккаунта было не нужно.