ФСБ и СК пришли с обыском в управление МВД по Екатеринбургу. В уголовном деле фигурантов пока нет

Сотрудники Федеральной службы безопасности 3 октября проводят оперативные мероприятия в управлении МВД по Екатеринбургу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

По данным местного портала E1, обыск проводят в отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии федеральным СМИ заявил, что ФСБ и Следственный комитет работают в рамках «ранее возбужденного бесфигурантного уголовного дела». Он уточнил, что оперативные мероприятия проводятся в кабинете одного из руководителей структурного подразделения МВД.

Другие подробности пока не приводятся.