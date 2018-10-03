Вандалы прошлись по Богословскому кладбищу, разворотив несколько могил

Разбитые гранитные плиты обнаружил утром 2 октября сотрудник Богословского кладбища в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», разрушенные памятники на пяти могилах заметил работник похоронного агентства около 10 утра. Пострадали плиты на индивидуальных могилах, камер видеонаблюдения в этой зоне нет. Как сообщили нашему изданию в региональном управлении МВД, ведомство проводит проверку, вандалов ищут.

На Богословском кладбище похоронены музыканты Виктор Цой и Михаил Горшенев. В апреле этого года двух поклонников от могилы солиста группы «Кино» отпугнул молодой человек с пистолетом, задерживали его сотрудники Росгвардии.