На Московском грабитель обобрал пенсионера, поднявшись на 4 этаж по водосточной трубе

Прыткий грабитель преодолел четыре этажа по водосточной трубе и победил преграду в виде балконной двери в Московском районе Петербурга. Правда, большой куш он сорвать не смог, так как попал в квартиру пенсионера.

Как стало известно «Фонтанке», в 04:20 утра второго октября мужчина 70 лет, проживающий в семиэтажке на Московском проспекте, 86, проснулся от звука бьющегося стекла. Каково же было его удивление, когда он увидел незнакомца, проникшего в квартиру через балконную дверь. Для того чтобы попасть на балкон, грабителю пришлось подниматься на четвертый этаж по водосточной трубе.

Почему был предпринят такой трудоемкий и небезопасный план, неизвестно. Ведь в помещении, куда ворвался преступник, одиноко живет мужчина 1947 года рождения, работавший ранее в проектных бюро. Под воздействием кулаков непрошеного гостя хозяин отдал 20 тысяч рублей.