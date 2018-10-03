Минобороны России показало выгрузку С-300 в Сирии. Военные передали 49 зенитно-ракетных комплексов
Министерство обороны России показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии. Видеозапись 3 октября показал телеканал «Звезда».
На кадрах записи показано, как С-300 в темное время суток выгружают из самолета Ан-124-100 «Руслан». По данным телеканала, Сирия получила 49 комплексов. На обучение расчетов у военных уйдет три месяца.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о поставках С-300 в Сирию. В Госдепартаменте США заявили, что получили информацию, но подтверждения пока у Вашингтона нет. Также там добавили, что надеются на то, что поставка не состоялась, поскольку это стало бы «серьезной эскалацией конфликта».
Справка:
Россия объявила о планах поставить в Сирию ЗРК С-300 после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16. По версии российского Минобороны, израильские F-16 намеренно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. Глава ведомства Сергей Шойгу, анонсируя поставки, ранее объяснил, что данный шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».