Минобороны России показало выгрузку С-300 в Сирии. Военные передали 49 зенитно-ракетных комплексов

Министерство обороны России показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии. Видеозапись 3 октября показал телеканал «Звезда».

На кадрах записи показано, как С-300 в темное время суток выгружают из самолета Ан-124-100 «Руслан». По данным телеканала, Сирия получила 49 комплексов. На обучение расчетов у военных уйдет три месяца.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о поставках С-300 в Сирию. В Госдепартаменте США заявили, что получили информацию, но подтверждения пока у Вашингтона нет. Также там добавили, что надеются на то, что поставка не состоялась, поскольку это стало бы «серьезной эскалацией конфликта».