«Подает признаки жизни». Спасатели обнаружили пилота аварийно севшего в Якутии вертолета

Пилот частного вертолета Robinson, который совершил аварийную посадку в Момском районе Якутии, спустя несколько дней после инцидента обнаружен живым. Об этом 3 октября сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Момского района.

«Спасенный пилот подает признаки жизни», — сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Пилота вертолета обнаружили с воздуха во время спасательной операции.

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии 29 сентября. Вертолет направлялся из Среднеколымска в Усть-Неру. На борту находился один человек.