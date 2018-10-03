Житель Тверской области нашел на берегу реки останки мамонта

Останки шерстистого мамонта обнаружены в Тверской области. Об этом 2 октября сообщает Палеонтологический институт РАН.

Кости взрослого самца были найдены на реке Ивица. Они датируются, предположительно, концом последнего ледникового периода, который завершился около 11,7 тысяч лет назад. На останки случайно наткнулся житель села Георгиевское Вадим Комин.

В сентябре палеонтологи посетили месторождение в Тверской области и нашли на месте фрагменты черепа и другие кости скелета взрослого самца, которому на момент смерти было примерно 45 лет. До конца года администрация Палеонтологического института РАН решит, продолжать ли раскопки на реке Ивица.

Напомним, в августе жители Якутии нашли в прибрежной зоне острова Котельный аномально маленькую тушу взрослого мамонта.