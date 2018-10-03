«Газпром» не будет финансировать замену изношенных труб после гибели двух человек на Измайловском
Принадлежащая «Газпрому» через цепочку юрлиц «Теплосеть Санкт-Петербурга» останется без дополнительного финансирования, несмотря на гибель двух человек от прорыва трубы на Измайловском проспекте. Замена изношенных коммуникаций через городской бюджет займет десятилетия.
Как сообщил 2 октября гендиректор «Теплосети» Игорь Стренадко, 45 процентов сетей компании отработали нормативный срок. Он составляет четверть века. «Есть трубы, которые по 30-40 лет работают», – уточнил гендиректор.
По оценке председателя комитета энергетики Петербурга Андрея Бондарчука, для нормального функционирования коммуникаций «Теплосети» необходима замена около 100 километров труб в год. Но в 2018-м компания поменяла 17, в следующем году запланировала 19.
«Правительством принято решение о выделении 1,5 млрд рублей для дополнительной реконструкции сетей в 2019 году. Показатель должен приблизиться к 40 километрам. Роста тарифов не будет», – уточнил Бондарчук.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99 % принадлежит компании «ТГК-1», которой через «Газпром Энергохолдинг» владеет «Газпром». Остальная часть принадлежит городу.
Несмотря на «долевку», «Газпром» не выделяет собственные деньги на реконструкцию сетей и делать этого не планирует. Председатель совета директоров «Теплосети» Эдуард Лисицкий, он же замдиректора «ТГК-1», заявил, что созданная в 2010 году компания по условиям соглашения с городом «отрегулирована тарифом», и объем инвестиционной программы «Теплосети» не может превышать тарифных поступлений.
«Надо либо повышать тариф, либо выделять средства из городского бюджета», – резюмировал Лисицкий.
«Таковы правила «игры». Если нужно больше [дополнительное финансирование], а тариф не позволяет, это должно быть компенсировано за счет средств бюджета», – говорит Лисицкий.
Смольный и «ТГК-1» предварительно согласовали схему постепенного увеличения доли города в «Теплосети». Ее уставный капитал составляет 31,3 млрд рублей. Выделенные на следующий год 1,5 млрд увеличат присутствие Смольного в компании на 3 %, посчитал Андрей Бондарчук. На ближайшие три года правительство планирует «влить» в реконструкцию сетей 9 млрд. Процесс перехода «Теплосети» под контроль города займет десятилетия. Соответственно, на такой же период затянется и замена изношенных труб, других источников финансирования у компании нет. «Тарифные» объемы реконструкции критически малы.
В следующем году «Теплосеть» впервые будет работать с бюджетными деньгами, говорит Бондарчук. Как она ими распорядится, пока неясно. Основным подрядчиком «Теплосети» по техвооружению и реконструкции тепловых сетей является также дочерняя структура «Газпрома» – «Межрегионатеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург» («МРЭТ Санкт-Петербург»). Компания с 2014 года заключила госконтракты на 14 млрд рублей, более 13 млрд – с «Теплосетью». Последний подряд, на реконструкцию сетей в 2018 году, стоил 1,1 млрд рублей, то есть за перекладку километра трубы компания берет почти 65 млн рублей. Принадлежащее городу ГУП «ТЭК СПб», исходя из конкурсной документации, в среднем тратит на километр менее 50 млн.
Справка:
В первый день отопительного сезона, 28 сентября 2018 года, на Измайловском проспекте прорвало 300-миллиметровую трубу «Теплосети». Кипяток хлынул в подвальное кафе «Типичный Питер», два посетители погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание небезопасных услуг».
Труба работала с 1992 года. В прошлом году она прошла экспертизу промышленной безопасности, срок ее службы был продлен до 2020-го.
Общая протяженность труб «Теплосети» составляет 2500 километров, изношены и нуждаются в замене почти 1200.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга