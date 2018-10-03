«Газпром» не будет финансировать замену изношенных труб после гибели двух человек на Измайловском

Принадлежащая «Газпрому» через цепочку юрлиц «Теплосеть Санкт-Петербурга» останется без дополнительного финансирования, несмотря на гибель двух человек от прорыва трубы на Измайловском проспекте. Замена изношенных коммуникаций через городской бюджет займет десятилетия.

Как сообщил 2 октября гендиректор «Теплосети» Игорь Стренадко, 45 процентов сетей компании отработали нормативный срок. Он составляет четверть века. «Есть трубы, которые по 30-40 лет работают», – уточнил гендиректор.

По оценке председателя комитета энергетики Петербурга Андрея Бондарчука, для нормального функционирования коммуникаций «Теплосети» необходима замена около 100 километров труб в год. Но в 2018-м компания поменяла 17, в следующем году запланировала 19.

«Правительством принято решение о выделении 1,5 млрд рублей для дополнительной реконструкции сетей в 2019 году. Показатель должен приблизиться к 40 километрам. Роста тарифов не будет», – уточнил Бондарчук.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99 % принадлежит компании «ТГК-1», которой через «Газпром Энергохолдинг» владеет «Газпром». Остальная часть принадлежит городу.

Несмотря на «долевку», «Газпром» не выделяет собственные деньги на реконструкцию сетей и делать этого не планирует. Председатель совета директоров «Теплосети» Эдуард Лисицкий, он же замдиректора «ТГК-1», заявил, что созданная в 2010 году компания по условиям соглашения с городом «отрегулирована тарифом», и объем инвестиционной программы «Теплосети» не может превышать тарифных поступлений.

«Надо либо повышать тариф, либо выделять средства из городского бюджета», – резюмировал Лисицкий.

«Таковы правила «игры». Если нужно больше [дополнительное финансирование], а тариф не позволяет, это должно быть компенсировано за счет средств бюджета», – говорит Лисицкий.

Смольный и «ТГК-1» предварительно согласовали схему постепенного увеличения доли города в «Теплосети». Ее уставный капитал составляет 31,3 млрд рублей. Выделенные на следующий год 1,5 млрд увеличат присутствие Смольного в компании на 3 %, посчитал Андрей Бондарчук. На ближайшие три года правительство планирует «влить» в реконструкцию сетей 9 млрд. Процесс перехода «Теплосети» под контроль города займет десятилетия. Соответственно, на такой же период затянется и замена изношенных труб, других источников финансирования у компании нет. «Тарифные» объемы реконструкции критически малы.

В следующем году «Теплосеть» впервые будет работать с бюджетными деньгами, говорит Бондарчук. Как она ими распорядится, пока неясно. Основным подрядчиком «Теплосети» по техвооружению и реконструкции тепловых сетей является также дочерняя структура «Газпрома» – «Межрегионатеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург» («МРЭТ Санкт-Петербург»). Компания с 2014 года заключила госконтракты на 14 млрд рублей, более 13 млрд – с «Теплосетью». Последний подряд, на реконструкцию сетей в 2018 году, стоил 1,1 млрд рублей, то есть за перекладку километра трубы компания берет почти 65 млн рублей. Принадлежащее городу ГУП «ТЭК СПб», исходя из конкурсной документации, в среднем тратит на километр менее 50 млн.