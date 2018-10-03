ЦСКА сенсационно победил «Реал» в Лиге чемпионов. В конце матча судья удалил Акинфеева

Футбольный клуб ЦСКА сенсационно обыграл во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 13-кратного чемпиона турнира — мадридский «Реал». Армейцы победили со счетом 1:0.

Единственный гол на 2-й минуте забил 20-летний Никола Влашич, воспользовавшийся ошибкой полузащитника «Реала» Тони Крооса. Отметим, что уже в добавленное время арбитр удалил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и главному тренеру армейцев пришлось менять его на 20-летнего Георгия Кырнаца. Но судья почти сразу дал финальный свисток, зафиксировав победу российской команды.

Таким образом, ЦСКА набрал 4 очка и временно возглавил свою группу. «Реал» теперь отстает на одно очко и занимает второе место.

Напомним, что «Зенит» стартует в групповом этапе Лиги Европы 4 октября матчем против пражской «Славии». Встреча пройдет в Петербурге.