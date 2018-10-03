Премьер Армении Пашинян договорился с депутатами о досрочных выборах. Он уволил министров и сам готовится к отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему удалось достичь договоренности с парламентом страны. Как передает 3 октября корреспондент «Фонтанки», Пашинян вышел к протестующим в центре Еревана после примерно двух часов переговоров.

Фото: Юлия Никитина

Он рассказал, что через несколько дней подаст в отставку, после чего будет подписан договор о выборах в декабре. Собравшиеся у стен парламента демонстранты не верят в договоренности и гудят в ответ на слова премьера.

Фото: Юлия Никитина

Напомним, ранее Пашинян принял решение уволить министров от партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Соответствующий указ он подписал прямо во время митинга.

«Сегодня поспешно со стороны РПА, ППА и АРФД был представлен позорный законопроект, цель которого в осуществлении контрреволюции. То есть перекрыть путь досрочным парламентским выборам», — сказал Пашинян.

Премьер-министр считает принятие законопроекта «заговором против высшей власти Армении, то есть армянского народа». Пашинян освободил от должностей шестерых: министра сельского хозяйства Артура Хачатряна (ППА), министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна (Дашнакцутюн), министра экономического развития и инвестиций Арцвика Минасяна (Дашнакцутюн), министра транспорта, связи и информационных технологий Ашота Акопяна (ППА), министра спорта и по делам молодежи Левона Ваградяна (ППА) и министра по ЧС Грачья Ростосяна (ППА).

Напомним, 2 октября парламент принял законопроект, который защищает Национальное Собрание от роспуска при отставке премьер-министра. За документ проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Представители блока «Елк» («Выход») не принимали участия в голосовании.

Против законопроекта резко высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал его «контрреволюционным» и призвал сторонников выйти на митинг. Несколько тысяч демонстрантов откликнулись на его призывы и заблокировали входы и выходы в здание парламента Армении.