В Калининском районе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток залил часть Тихорецкого проспекта

Очередная труба лопнула после начала отопительного сезона в Петербурге. На сей раз кипятком окатило Тихорецкий проспект в районе первого корпуса дома №7.

Прорыв в Калининском районе жители обнаружили около 22:30 2 октября. Красивые фото пара, подсвеченного вывесками магазина и аптеки опубликовали в соцсети.

«На Тихорецком проспекте выявлен дефект на трубе диаметром 500 миллиметров. На месте уже работает бригада, устранение дефекта займет не более 20 часов. Потребители не пострадают, их переводят на резервную схему», – сообщили «Фонтанке» в ГУП ТЭК.

Пока на Тихорецкой душно от вырвавшейся на свободу горячей воды, в Петербурге продолжают мерзнуть целыми домами. Жилком на сегодняшний день получил более 300 жалоб по поводу холодных батарей.

Напомним, прорыв трубы меньшего диаметра стал причиной гибели двух молодых людей 28 сентября на Измайловском проспекте. Их семьи получили по два миллиона рублей компенсации от «Теплосети Санкт-Петербурга».