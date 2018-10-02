Индия не испугалась санкций США и покупает у России С-400 более чем на 5 млрд долларов

Россия и Индия договорились о подписании контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», об этом 2 октября заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, документ будет подписан во время визита российского президента в Индию.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма этой сделки где-то более $5 млрд», — рассказал Ушаков.

В СМИ еще в мае писали о том, что к поставке в Индию готовятся десять дивизионов С-400. США предупреждали, что покупатели российских зенитных систем могут оказаться под санкциями. Уже пострадал Китай — в 2018-м он получил ранее заказанные комплексы, после чего под санкции попали Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.

Напомним, сегодня, 2 октября, министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что зенитные комплексы С-300 доставлены в Сирию.