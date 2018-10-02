СКА разгромил в Москве «Спартак» и вышел на третье место в конференции

Победой петербургского хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» во вторник, 2 октября, в Москве. Петербуржцы выиграли со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

Голы забили Павел Дацюк (10 минута, 51), Александр Дергачев (11), Владислав Гавриков (25), Ярно Коскиранта (48), Алексей Кручинин (56). Матч на ноль отыграл вратарь СКА Игорь Шестеркин.

Пятый гол – как это было. Гусев шикарным пасом нашел Дацюка, Якупов увел защитника с пятака, а капитан забил.

Да что там говорить, сами смотрите:#СПРСКА pic.twitter.com/3yTNUgdcWM — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 октября 2018 г.

Теперь на счету СКА 19 очков и третье место в Западной конференции. Следующий матч армейцы с Невы проведут 4 октября против ХК «Сочи».