Главе Пентагона отправили письмо с токсичным веществом рицин. Как в сериале «Во все тяжкие»

Главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона намеревались отравить при помощи яда в конвертах. Об этом 2 октября сообщает CNN.

В конвертах, по информации телеканала, содержалось токсичное вещество рицин. Смертельные послания не попали на территорию Пентагона, так как накануне были изъяты во время предварительного досмотра почты службой безопасности. Отмечается, что сам Мэттис находится в разъездах по Европе.

Самым известным случаем применения рицина в темных целях можно назвать убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен агентом КГБ в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции.

Рицином в 2013 году пытались отравить и Барака Обаму. Тогда ряд лиц из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать конверты с ядом американскому президенту и другим высокопоставленным лицам США. В тот же год письмо с рицином отправили мэру города Нью-Йорк, предположительно в ответ на деятельность общественной организации «Мэры против нелегального оружия». Более широкую известность яд получил благодаря американскому сериалу «Во все тяжкие».