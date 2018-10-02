Путин подписал указ о создании нового управления в Кремле. Приграничным сотрудничеством займется Олег Говорун

Владимир Путин реформировал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Оно будет преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству. Как сообщили в пресс-службе Кремля, указ был подписан 2 октября.

В указе поясняется, что решение о преобразовании управления было принято «в целях совершенствования деятельности администрации президента». Руководить подразделением будет, как и прежде, Олег Говорун. Эту должность он занимает с октября 2013 года. За месяц администрации Кремля предстоит утвердить структуру и штатное расписание управления, следует из указа президента.

Управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией появилось в июне 2012 года, первым его руководителем был Юрий Воронин.

Напомним, 29 сентября смена кадров прошла в управлении Кремля по внешней политике. Новым главой подразделения Путин назначил Игоря Неверова. Он сменил отправившегося в отставку Александра Манжосина, который возглавлял это управление с 2004 года.

Также 26 сентября новую должность получил советник регионального блока управления президента России по внутренней политике, куратор Северо-Кавказского региона Казбек Коков. Он стал врио главы Кабардино-Балкарии, сменив своего однофамильца Юрия Кокова.