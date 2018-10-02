Следственный комитет вменил партнеру РЖД Маркелову взятки на 2 млрд рублей. Это рекорд подкупа в истории России

Следственный комитет рассекретил цену безопасного ведения дел с государственными монополиями. Крупнейший партнер РЖД по госконтрактам Валерий Маркелов подозревается в даче взяток на 2 млрд рублей — по 150 тысяч долларов ежемесячно.

Как сообщает 2 октября СКР, совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов в течение десяти лет, с 2007 года по 2016-й, давал взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко за общее покровительство.

«Общая сумма составила более 2 млрд рублей. Незаконное вознаграждение передавалось ежемесячно по 150 тыс. долларов. Как правило, деньги передавались наличными», – добавляют в ведомстве.

Захарченко руководил одним из управлений в ГУЭБ и ПК МВД России и якобы прикрывал крупных игроков рынка. При обысках квартир, к которым полковник имел отношение, нашли более 9 млрд рублей. Происхождение денег следствием доподлинно не изучено.

Басманный суд арестовал Маркелова и адвоката Виктора Белевцова, который считался доверенным лицом Захарченко.

«Белевцов выполнял различные поручения в связи с оказанием общего покровительства и получением денег», – уточняет его вероятную роль СКР.

Группе компаний «1520» принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД. «Объединенная строительная компания 152», управляющая компания «Бамстроймеханизация» и «Энергомонтаж» с 2015 года заключили с госмонополией и ее дочерней структурой «РЖДСтрой» госконтракты на 220 млрд рублей. Принадлежащий Маркелову топливный трейдер «Мобойл» получил от РЖД за четыре года подряды на 80 млрд.

До дела Захарченко-Маркелова крупнейшей взяткой считались 522 млн рублей. Они фигурировали в материалах бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина.

Сумма 2 млрд рублей фигурирует в петербургском уголовном деле в отношении экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Георгия Слабикова. Это эквивалент наличности, изъятый у него при обысках и добровольно выданный. Но следствие не расценивает это как взятки, Слабиков обвинен в мошенническом хищении денег у представителей строительного бизнеса.