Протестующие под стенами парламента Армении требуют внеочередных выборов. Премьер-министр Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост

Митингующие вечером 2 октября перекрыли все выходы из парламента Армении. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", демонстранты протестуют против принятия законопроекта, который блокирует возможность внеочередных выборов. Улицы возле парламента перекрыты – они превратились в пешеходные зоны.

Провести экстренные выборы ранее требовал премьер-министр Никол Пашинян. Он и призвал своих сторонников снова выйти на улицы (Пашинян занял свою должность по итогам уличных протестов). На стихийном митинге премьер заявил, что собирается покинуть свой пост ради проведения досрочных выборов. Его отставка не будет означать автоматического начала избирательной кампании – депутаты могут выбрать другого премьера. «Я думаю, что народ не допустит, чтобы в этот период избрали нового премьера», — подчеркнул Пашинян. И уточнил, что собирается после отставки исполнять обязанности главы правительства.

Армянский парламент 2 октября поздно вечером принял законопроект, который мешает роспуску депутатов и назначению новых выборов. Причем поддержали документ не только представители Республиканской партии Армении (противники Пашиняна), но и союзники премьера по коалиционному правительству — блок Царукян и АРФ Дашкнцутюн.

Сейчас в парламенте остаются около 70 депутатов. После 18 часов закрылся буфет — вода у парламентариев и их помощников пока есть, а вот еды больше нет. Демонстранты под стенами парламента скандируют «Предатели!» Армяне уже договариваются с друзьями и родственниками из других регионов страны, которые готовы выехать в Ереван, чтобы поддержать протест.

Напомним, Никол Пашинян ранее заявлял, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в декабре 2018 года, против выступала Республиканская партия Армении.