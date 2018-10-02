«Лучше бы с девочкой гулял». Полиция задержала у Эрмитажа противника памятной доски Моисею Урицкому

В Петербурге за одиночный пикет против мемориальной доски Моисею Урицкому задержан гражданский активист. Полиция посоветовала 21-летнему Станиславу Савушкину гулять с девочками, а не рассуждать о кровавом терроре в стране, в которой жить ему не довелось.

Как стало известно «Фонтанке», 2 октября Савушкин вышел с плакатом к Главному штабу. «Увековечивание памяти функционеров государственного террора – преступление перед прошлым, настоящим и будущим», – было напечатано белыми буквами на черном фоне. Урицкий автором плаката назван человеком, «утопившим город в крови».

Мемориальную табличку повесили в Эрмитаже 25 сентября. Так петербургские власти отреагировали на снос прежней доски Урицкого, она до 2012 года висела на Васильевском острове.

По словам Савушкина, на одиночный протест отреагировал наряд полиции. «Мне объяснили правила пикетирования и отошли, но через десять минут вернулись и сообщили, что поступил анонимный звонок о готовящемся несанкционированном мероприятии и забрали в отдел», – вспоминает Савушкин.

В 78-м отделе Центрального УМВД активиста пытались усовестить. «Сотрудник говорил, что я не жил в СССР и рассуждать о нем не могу, и лучше бы с девочкой гулял», – продолжил Станислав.

Кроме протокола о доставлении, по утверждению молодого человека, он больше ничего не подписывал. Его отпустили. По данным «Фонтанки», на Савушкина в его отсутствие полицейские составили административный протокол по статье 20.2 часть 5 КоАП – за несанкционированное мероприятие.

Моисей Урицкий возглавлял Петроградскую ЧК. Был убит 30 августа 1918 года, в день покушения на Владимира Ленина, после чего власти объявили красный террор. СССР официально был основан в 1922 году.