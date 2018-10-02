Шойгу рассказал о доставке в Сирию комплексов С-300. Российские военные готовят единую систему управления всей сетью ПВО страны
Зенитные комплексы С-300 доставлены в Сирию. Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, об этом 2 октября на совещании с членами Совета безопасности заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он уточнил, что поставка включает в себя «49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки». Также Шойгу рассказал, что российские военные работают над созданием единой системы управления ПВО в Сирии.
«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — заявил глава Минобороны.
Ранее «Фонтанка» писала, что первый комплекс С-300 добрался до Сирии еще 27 сентября.
Справка:
Напомним, Россия приостановила поставки таких комплексов в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля. Однако решила их возобновить после того, как самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли. Российские военные обвинили в трагедии Израиль, а Сирии было решено поставить комплексы С-300.