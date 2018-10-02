Шойгу рассказал о доставке в Сирию комплексов С-300. Российские военные готовят единую систему управления всей сетью ПВО страны

Зенитные комплексы С-300 доставлены в Сирию. Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, об этом 2 октября на совещании с членами Совета безопасности заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что поставка включает в себя «49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки». Также Шойгу рассказал, что российские военные работают над созданием единой системы управления ПВО в Сирии.

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — заявил глава Минобороны.

Ранее «Фонтанка» писала, что первый комплекс С-300 добрался до Сирии еще 27 сентября.