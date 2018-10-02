ФСБ задержала бывшего главу центра связи ФСИН. Его подозревают в хищении бюджетных средств

Экс-начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Игорь Шайков задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве, связанном с поставками компьютеров для работы с секретными данными. Об этом 2 октября сообщает РБК со ссылкой на источник во ФСИН.

Бывшего начальника Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова задержали утром по месту жительства. Также сотрудники управления собственной безопасности ФСИН везут из Ставрополя в Москву бывшего заместителя начальника ГЦИТОиС Павла Щетинина, который якобы уклонялся от явки на допрос по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при хищении денежных средств в сумме 160,3 млн руб., выделенных из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа на 2015 год на нужды ФСИН.

Сам Щетинин в разговоре с РБК пояснил, что речь идет о закупке компьютеров для обработки секретных данных в системе ФСИН.

«Сама по себе ситуация вызывает удивление, — говорит Щетинин, — контракт я не подписывал и фактически был отстранен от должности».

Бывший замруководителя ГЦИТОиС рассказал, что уголовное дело якобы возбудили из-за отсутствия в компьютерах CD-ROMов и генераторов подавления шума, хотя их и не было в техзадании. Также Щетинин недоумевает, почему спор нельзя было разрешить в арбитраже и каким образом в деле фигурирует вся сумма контракта, если компьютеры все-таки закупили. И Щетинин и Шайков уверены, что их уголовное преследование было инициировано руководством ФСИН из-за отказа участвовать в коррупционных схемах.