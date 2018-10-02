Новгородца обвиняют в экстремизме за картинки с околофутбольной аббревиатурой, оскорбляющей полицию

Жителя Новгородской области будут судить за картинки, оскорбляющие полицейских. Дело поступило в Окуловский районный суд, о чем 2 октября сообщила его пресс-служба.

Новгородца обвиняют в экстремизме за картинки, опубликованные в 2016 году на открытой странице «ВКонтакте». По версии следствия, мужчина разместил фотографии, «на которых имелись надписи на английском языке, что в переводе на русский язык означает применительно к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов" характеристику представителей группы в нецензурной форме».

Пресс-служба суда не уточняет, какие именно фразы были изображены на фотографиях, но местное издание «Ваши новости» сообщает, что это была известная европейская аббревиатура из четырех букв, которая изначально была популярна у зэков, а теперь в ходу у футбольных фанатов.

Сообщается также, что картинки были найдены полицией в ходе комплексной проверки, поэтому речи о доносе «оскорбленных» не идет.