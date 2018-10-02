«Фонтанка» за 60 секунд — 2 октября

В первой половине 2020 года вестибюль станции метро, находящийся у Московского вокзала, должен начать меняться: количество эскалаторов увеличится с трех до четырех.

Собрали главное, что известно из книжки Марка Урбана про «Дело Скрипаля». Не густо, но и не пусто.

А в Петербурге тем временем разворачивается свой скандал об отравлении. Мертвых уток кто-то травил. Мы знаем, кто это. Дакхантеры.

«Газели» совсем оборзели. Мало того, что пачками лезут под мост с тремя баннерами «Мамой клянусь, газель не пройдет!». Теперь вот паромам акваторию перегораживают. Вплавь.

На день рождения к частному трамваю до Петергофа никто не пришел. Ну, он и не родился.

Финны уже не знают, как упороться по современной архитектуре. Вот, построили новый подземный музей. Только ради него стоит приехать в Финляндию.

Самая политическая группа современности, словенская индустриальная легенда «Лайбах», рассказала «Фонтанке», почему Путин похож на Тито. Хорошо им, в Словении 282 нет.

Собрали для вас лучшие сериалы октября. Много страшных. Есть страшненькие. Но все — хорошие.