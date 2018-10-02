Суд арестовал миллиардера Маркелова. Его РЖД-партнеры скрылись за границей

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Валерия Маркелова, подозреваемого в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

«Мера пресечения избрана до 1 декабря», – сообщила 2 октября «Фонтанке» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Валерий Маркелов является совладельцем группы компаний «1520», дочерние структуры которой получают миллиардные контракты от РЖД. Предприниматель подозревается в том, что для теневой защиты бизнеса регулярно выплачивал Захарченко взятки. Адвокат Роман Воронин в Басманном суде не стал конкретизировать вмененную его подзащитному сумму, но назвал ее «астрономической».

Маркелова задержали в Сочи 30 сентября, куда он прилетел из-за границы посмотреть на гонку с участием сына, Артема Маркелова. Спортсмен выступает за команду «Русское время», на его болиде нанесена реклама «1520» и еще одной фирмы, полностью принадлежащей отцу, – «Мобойл».

По версии следствия, как следует из оглашенных в Басманном суде материалов, к взяткам полковнику Захарченко причастны партнеры Маркелова-старшего, в том числе Борис Ушерович. Он вместе с арестованным владеет группой компаний «1520» и «Интерпрогрессбанком». Всего, считает СКР, с Маркеловым давали взятки еще три человека. Все они скрываются за границей.

Басманный суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия об аресте адвоката Виктора Белевцова. Он считался доверенным лицом Захарченко и подозревается в посредничестве при взяточничестве.