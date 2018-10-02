Сын Маркизио принял участие в первой тренировке в Академии «Зенита»

Сын полузащитника футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио принял участие в первой тренировке в академии петербургской команды. Об этом 2 октября сообщается в официальном Twitter клуба.

Сына зовут Давид, ему 9 лет. До этого он учился в академии туринского «Ювентуса», где играл его отец.

Напомним, Клаудио Маркизио стал единственным новичком «Зенита» прошедшего лета. Почти всю карьеру итальянский полузащитник выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.

С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.