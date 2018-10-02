Силы обороны Финляндии распродают с молотка транспорт и военную форму

Необычный аукцион состоится 3 октября в финском городе Тампере. Силы обороны Финляндии устраивают большую распродажу. С молотка уйдут старые транспортные средства: внедорожники, военные грузовики, легковушки, фургоны, строительная техника, прицепы и снегоходы.

Среди лотов есть, например, экскаватор Lännen C 200 1994 г.в. и колесный трактор MB-Track 1600 1989 г.в. Военные намерены избавиться в том числе от металлических контейнеров объёмом 500 литров и 15 саамских саней. Однако на этом список не заканчивается. На аукцион выставлена и одежда: военная форма, камуфляж, шапки-ушанки.

Всего представлено около 400 лотов, из которых около 50 — транспортные средства.