Справедливоросс Филягин снимается с выборов главы Хакасии. Коммунист Коновалов может оказаться во втором туре в одиночестве

Андрей Филягин, выдвинутый партией «Справедливая Россия», снял свою кандидатуру со второго тура выборов губернатора Хакасии. Об этом 2 октября сообщил представитель его избирательного штаба.

«Сегодня Андрей Николаевич в 21.21 подал заявление в избирательную комиссию республики Хакасия о прекращении дальнейшего участия в избирательной гонке на пост главы республики», – заявил Сергей Воейков РБК.

Местные издания сообщают, что Филягин во вторник не явился на утренние теледебаты, несмотря на то, что накануне он заявил о своем твердом намерении участвовать во втором туре.

В первом туре 9 сентября Филягин показал третий результат. Во второй тур он прошел после добровольного выбывания из гонки исполняющего обязанности главы региона Виктора Зимина.

Лидером в первом туре стал Валентин Коновалов от КПРФ, опередивший Зимина. Второй тур должен пройти в ближайшее воскресенье, 7 октября, однако из-за снятия Филягина его придется перенести. В ЦИК уже заявили, что новой датой проведения выборов может стать 21 октября.

Отметим, конкурентом Коновалова от КПРФ может стать Александр Мяхар, который выдвигался от «Партии Роста» и набрал в первом туре около 5% голосов. Пойдет ли он на выборы, пока неизвестно. В том случае, если коммунист останется в одиночестве, он сможет и один участвовать во втором туре, но ему нужно будет набрать более половины голосов избирателей.