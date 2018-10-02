Россиянину продлили арест в связи с делом об отмывании миллионов евро в Финляндии

Суд Варсинайс-Суоми 2 октября продлил арест двух подозреваемых по делу компании Airiston Helmi, которая, по данным следствия, с момента своего основания (2007 год) отмыла миллионы евро. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Финляндии.

Пока полиция, запросившая помощи в расследовании из-за рубежа, не получила достаточно информации о том, каким образом были получены деньги, привезённые в Финляндию для отмывания, поэтому в ходатайстве о продлении ареста не оказалось статьи «Отмывание денег в особо крупных размерах».

Россиянину продлили арест на основании подозрений в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а эстонцу — в содействии данному преступлению.

Оба были задержаны в ходе масштабной спецоперации в районе архипелага Турку 22 – 23 сентября, в которой были задействованы около 400 представителей силовых ведомств. В ходе обысков изъяли сотни терабайт информации и 3 млн евро наличными. Следствие полагает, что принадлежащая россиянам Airiston Helmi скупала участки на юго-западе Суоми в процессе отмывания денег и уклонялась от уплаты налогов. Арестованные, по данным «Фонтанки», — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, и 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. До ноября 2016-го председателем правления компании был 54-летний Павел Мельников, который, по данным финских СМИ, и был основным владельцем Airiston Helmi.