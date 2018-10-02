Лучшие коммунальщики из ВЦКП пойдут отрываться в VIP-зону на концерт «Ленинграда» почти за полмиллиона

ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» приобрело 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград». За проходки для своих сотрудников предприятие заплатило компании «Аллошоу» 480 тысяч, или по 12 тысяч рублей за билет. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«В финансовом плане предприятия согласована статья расходов на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. ВЦКП поощряет своих лучших сотрудников», – сообщили на предприятии. Выступление группы во главе с Сергеем Шнуровым пройдет 19 октября 2018 года на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Билеты на концерт были куплены на общих условиях без наценки и без скидки. Корреспондент «Фонтанки» позвонил в компанию «Аллошоу», и ему предложили ту же цену за проход на концерт в VIP-зону. В 2017 году выручка ГУП ВЦКП составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль – 278 млн. Предприятие обслуживает более 70% жилого фонда Петербурга. В компетенцию вычислительного центра коллективного пользования входит расчет платы за жилищно-коммунальные услуги на основе данных, формирование и печать квитанций (розовых), а также перечисление средств граждан ресурсоснабжающим и управляющим организациям.

Проход на концерт «Ленинграда» сотрудников госпредприятия выглядит даже скромно на фоне праздника, который устроили городские власти на День промышленника. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как в середине лета комитет по промышленной политике и инновациям потратил 9,6 млн рублей на покупку 9479 билетов на концерт ко Дню промышленника у единственного поставщика — Ледового дворца, в котором по заказу властей выступили Дмитрий Дюжев, Николай Басков и Тамара Гвердцители.