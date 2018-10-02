Российский футболист попался на допинге. У него нашли мельдоний и кое-что еще

Случай нарушения антидопинговых правил произошел в российском футболе. Как сообщает 2 октября «Спорт-Экспресс», положительный допинг-тест на триметазидин и мельдоний сдал 39-летний защитник Иван Ершов, выступающий в «Пскове-747» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

По словам президента ПФЛ Андрея Соколова, игрок уже отстранен от соревнований. Решение по делу Ершова будет принято специальной комиссией антидопингового агентства.

В сезоне-2018/19 футболист провел 10 официальных матчей в составе «Пскова-747», получив одну желтую карточку.

Иван Ершов — воспитанник украинского футбола. Взрослую карьеру начал в 1997 году в днепропетровском «Днепре». С 1998 года играет в России. Большую часть карьеры провел в низших лигах. В составе тульского «Арсенала» отыграл два сезона в Российской футбольной премьер-лиге (2014/15, 2016/17).

Напомним, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении лучшего бомбардира сборной России на домашнем чемпионате мира полузащитника Дениса Черышева. Его заподозрили в применении гормона роста. Однако вскоре все подозрения с Черышева были сняты.