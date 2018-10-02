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02.10.2018 18:03
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СМИ: Обвиненный в педофилии карельский историк дал признательные показания

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин, занимавшегося раскопками могил репрессированных в Сандармохе, якобы написал явку с повинной. Об этом 2 октября сообщают карельские СМИ со ссылкой на свои источники.

На сайте регионального Следственного комитета опубликовано следующее сообщение: «В сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проведения следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания о совершенном преступлении».

При этом имя подозреваемого не называется. Однако карельское издание  «Республика» со ссылкой на свои источники пишет, что признательные показания дал именно Сергей Колтырин. Кроме того, журналисты «ГТРК Карелии» назвали имя второго подозреваемого — по их данным, это Евгений Носов из Северодвинска, который также был задержан.

СК Карелии сообщает о том, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 2 октября стало известно, что Сергей Колтырин задержан по делу о педофилии. По версии следствия, в сентябре он и его друг совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Справка:

Сергей Колтырин стал известен после того, как раскритиковал раскопки расположенных в Сандармохе массовых захоронений, которые проводит государственное Российское военно-историческое общество, основанное министром культуры Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей, предположив, что они могут быть красноармейцами, а не репрессированными. В республике по тому же самому обвинению проходит и председатель местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, который также занимался темой раскопок в Сандармохе. По версии СКР, в течение четырех лет, до 2016 года, Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью. Петрозаводский горсуд 28 июня арестовал правозащитника на два месяца. Его задержали днем ранее по дороге с кладбища в монастырь, формальным основанием стало нарушение условий подписки о невыезде. Под ней Дмитриев находился по другому уголовному делу – об изготовлении детского порно. Историк объяснял снимки обнаженной приемной дочери необходимостью вести фотографический «дневник развития» для соцопеки. По делу о порнографии первая инстанция правозащитника оправдала, но Верховный суд Карелии приговор отменил и направил материалы на новое рассмотрение.

Мемориальное кладбище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии) - место захоронения жертв политических репрессий. 25 августа 2018 года экспедиция РВИО организовала раскопки на краю погоста и извлекла из-под земли останки нескольких расстрелянных людей. Внешний вид погибших напоминал жертв чекистских расстрелов 1937-1938 годов: руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, револьверная пуля в затылок. Руководители экспедиции, однако заявили: по зеленоватым остаткам одежды и «стальным пулям» можно почти с уверенностью сказать, что выкопанные кости принадлежат пленным красноармейцам, расстрелянным финнами в период Второй мировой войны. После чего останки отправили в Следственный комитет на экспертизу.

Родственники людей, расстрелянных чекистами в урочище Сандармох, сразу же подали заявления в прокуратуру Карелии с требованием провести проверку и пресечь нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса РФ – ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В заявлении также указывалось на нарушение федерального закона, требующего перед началом работ на объекте культурного наследия обязательного проведения историко-культурной экспертизы и обнародования её результатов.

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