СМИ: Обвиненный в педофилии карельский историк дал признательные показания

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин, занимавшегося раскопками могил репрессированных в Сандармохе, якобы написал явку с повинной. Об этом 2 октября сообщают карельские СМИ со ссылкой на свои источники.

На сайте регионального Следственного комитета опубликовано следующее сообщение: «В сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проведения следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания о совершенном преступлении».

При этом имя подозреваемого не называется. Однако карельское издание «Республика» со ссылкой на свои источники пишет, что признательные показания дал именно Сергей Колтырин. Кроме того, журналисты «ГТРК Карелии» назвали имя второго подозреваемого — по их данным, это Евгений Носов из Северодвинска, который также был задержан.

СК Карелии сообщает о том, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 2 октября стало известно, что Сергей Колтырин задержан по делу о педофилии. По версии следствия, в сентябре он и его друг совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего.