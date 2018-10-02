В ЖК «Город мастеров» открылся придомовой храм

фото предоставлено компанией «РосСтройИнвест»

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин освящения придомового храма в ЖК «Город мастеров», построенного группой компаний «РосСтройИнвест» в Калининском районе.

Храм был освящен во имя священномученика протоиерея Петра Скипетрова, убитого в Петрограде в январе 1918 года, в самом начале послереволюционных богоборческих гонений на Церковь.

После освящения владыка Варсонофий возглавил служение Божественной Литургии. Ему сослужили секретарь епархиального управления прот. Сергий Куксевич, благочинный округа прот. Николай Брындин, настоятель храма священник Максим Позоров и другие священнослужители.

В проповеди по окончании службы Митрополит Варсонофий поблагодарил ктиторов храма – председателя Совета директоров Группы компаний «РосСтройИнвест» Федора Туркина и заместителя председателя совета директоров ГК «РосСтройИнвеста» Нину Креславскую за их усердие к созданию в доме человеческом и Дома Божия. В знак оценки их заслуг перед Русской Церковью владыка Варсонофий наградил их медалями святого апостола Петра первой степени.

«Сегодня освятили храм в жилом комплексе «Город мастеров», была первая литургия, – рассказал председатель совета директоров группы компаний «РосСтройИнвест», построившей жилой комплекс, Фёдор Туркин. – Это очень важное событие в жизни и православной церкви, и прихода, который, только начинает создаваться. Это важное событие для нас, сотрудников компании «РосСтройИнвест». Мы построили и передали этот храм, и теперь у жителей есть возможность обратиться к Богу. Великая честь, что освящал храм и провел литургию сам владыка Варсонофий. Это только начало: построить храм – не самая сложная работа, но мы дали возможность, и теперь отец Максим будет здесь работать с людьми и возвращать души к Всевышнему».

Это не первый жилой комплекс ГК «РосСтройИнвест», в котором располагается придомовой храм. Церковь во имя св. благоверного князя Александра Невского «встроена» в ЖК «Александр Невский». Кроме того, холдинг оказал помощь строительству храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери на ул. Софьи Ковалевской.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Князь Александр Невский" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК «Город мастеров» - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/