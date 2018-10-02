Владимир Путин назначил и. о. глав Липецкой и Курганской областей

Президент принял отставку двух губернаторов, которые 2 октября ушли со своих постов, и нашел им преемников.

«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», – цитирует 2 октября пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Артамонов ранее занимал должность главы Среднерусского банка Сбербанка, а Шумков трудился на посту замгубернатора Тюменской области.

Во второй день октября сразу два губернатора в России решили изменить жизнь и покинуть свои рабочие места: Алексей Кокорин в Курганской области и Олег Королев в Липецкой. Ранее свои кресла оставили главы Астраханской области (вместо Александра Жилкина Сергей Морозов), Кабардино-Балкарии (вместо Юрия Кокова его сын Казбек), Приморья (вместо Андрея Тарасенко экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко) и Сахалина (вместо Олега Кожемяко врио пока является председатель правительства Вера Щербина). Кроме того, о добровольной отставке 2 октября заявил и мэр Владивостока Виталий Веркеенко.