Прокуратура требует лишить полномочий пятерых муниципалов из Петербурга. Они не сдали сведения о доходах

Прокуратура Петербурга требует лишить мандатов пятерых муниципальных депутатов из Петербурга. На нарушение ими антикоррупционного законодательства обратили внимание в «Трансперенси Интернешнл».

Как рассказали «Фонтанке» 2 октября борцы с коррупцией, среди тех, кто в ближайшее время должен лишиться статуса муниципального депутата, – Алексей Власюков и Дарья Иванова (оба — МО «Шувалово-Озерки»), Вера Ковалева (МО «Невский округ»), Михаил Исаев (МО «Гавань») и Александр Смехов (МО «Купчино»). Решения по последним двум уже утверждены.

Напомним, как писала ранее «Фонтанка», экс-депутату Смехову не повезло не только с мандатом. 20 сентября следствие отправило его на психиатрическую экспертизу. Смехова обвиняют в покушении на мошенничество. Он якобы обещал восстановить разрешение на строительство, которое было отменено тремя инстанциями арбитражного суда. Другие подробности приключений экс-депутата читайте в материале «Фонтанки».

Еще восемь депутатов, как подсчитали в «Трансперенси», сдали сведения о доходах с нарушением сроков или их не опубликовали. Трое опаздывающих из МО «Черная речка», один из Колпино. Не опубликовали доходы Константин Шемякин из поселка Солнечное, Екатерина Кондакова из поселка Лисий Нос, Екатерина Лебедева из МО «Литейный округ», Евгений Мельников из МО «Черная речка».

В июне 2018 года комитет по территориальному развитию Санкт-Петербурга отказался сообщить информацию о депутатах, которые не представили сведения о доходах и имуществе, посчитав это информацией ограниченного доступа. После этого специалисты «Трансперенси» обратились в прокуратуру и инициировали собственный мониторинг. Позже в Смольном сообщили, что сведения о доходах не представили 24 депутата.