Шире и в другую сторону: Смольный меняет направление пассажиропотока в вестибюле метро «Площадь Восстания» и добавляет эскалатор

В первой половине 2020 года вестибюль станции метро «Площадь Восстания», находящийся у Московского вокзала, должен начать меняться: количество эскалаторов увеличится с трех до четырех, вход станет выходом, а выход – входом.

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил три закупки: ведомство ищет подрядчика, который создаст проектную документацию для увеличения количества эскалаторов с трех до четырех на станциях метро «Площадь Ленина», «Кировский завод» и «Площадь Восстания». Как рассказали в КРТИ, для последней станции будущему подрядчику также нужно будет предусмотреть в проекте изменение движения пассажиропотока таким образом, чтобы пассажиры смогли выходить там, где сейчас входят. То есть выход будет организован к площади перед ТРК «Галерея», а также в тоннель, ведущий на Московский вокзал. Зайти же в метро можно будет там, где сегодня петербуржцы покидают его, – напротив пешеходного перехода через Лиговский проспект. Также попасть в подземку можно будет прямо с территории вокзала, через двери, которые раньше вели к площадке с ларьками, павильончиками и кассами.

Только за создание проекта замены эскалаторов в подземке на «Площади Восстания» КРТИ готов заплатить 23,8 млн рублей. Если верить техническому заданию, то помимо изменения логистики пассажиропотока на станции также изменится расположение касс, которые будут находиться там, где сейчас находятся киоски. В вестибюле станции также проведут ремонт, поменяют двери, полы и по-другому поставят турникеты. Создать проект подрядчику нужно будет к сентябрю 2019 года. В КРТИ очень осторожно говорят о том, что если все пойдет по плану, то непосредственно к работам на станции приступят в первые 6 месяцев 2020 года.

Как рассказывают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в целом внешний облик вестибюля меняться не будет, за исключением тех изменений, которые повлечет смена пассажиропотока. Возможна перепланировка внутренних помещений. В ведомстве уверяют, что все подобные решения принимаются на основе анализа существующего трафика конкретной станции и прилегающих к ней путей передвижения пассажиров, а во главе угла удобство передвижения граждан по маршрутам городского и пригородного транспорта.

«Замена трёх эскалаторов на четыре – безусловное благо, которое должно быть применено на половине существующих станций. Везде, конечно, нужно смотреть наземные вестибюли – справятся ли они. Изменение направления движения людей – вопрос более сложный и далеко не очевидный. Я совсем не уверен, что на «Площади Восстания» выход в тоннель на вокзал безопасен – люди с эскалатора прибывают постоянно, и при возникновении затора перед лестницей им будет некуда выходить. Кроме того, и сейчас есть выход непосредственно на территорию вокзала. Точнее был – если бы не доведённая до совершенного идиотизма политика так называемой «транспортной безопасности» – деятельность чиновников в части обслуживания пассажиров на вокзалах, которую иначе как «античеловечной» назвать нельзя», – говорит эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов.

Он добавляет, что формально вокзал и станция метро – разные зоны транспортной безопасности. И если даже пассажир выходит из «чистой» зоны метро напрямую в «чистую» зону вокзала – всё равно будут рамки, будут рентгены с охранниками, а значит, будут очереди. Весь теоретически возможный эффект от изменения направления потоков внутри метро может быть уничтожен регламентами по безопасности, поэтому менять направление движения пассажиропотока без изменения в системе нет смысла.

«Я, как пользователь этой станции, могу сказать, что существующее направление движения пассажиропотока на станции метро «Площадь Восстания» мне неудобства не доставляет. С ходу не вижу причин для переориентации, но допускаю, что при анализе трафика можно было прийти к выводу о необходимости изменений. Если это произойдет, то обязательно необходимо предусмотреть возможные очереди в тоннеле к вокзалу, которые, безусловно, будут провоцироваться бесполезной процедурой досмотра пассажиров. Касательно замены эскалаторов могу сказать, что в наклонный ход станции их можно уместить больше, чем три, и если машины выработали свой ресурс, то заменить их необходимо. На каких еще станциях стоило бы изменить направление пассажиропотока? На мой взгляд, такой проблемы сейчас нет», – рассказал «Фонтанке» эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Валдин.

Проектная документация для станций «Площадь Ленина» и «Кировский завод», несмотря на отсутствие в техзадании пункта о смене направления пассажиропотока, обойдется городскому бюджету в схожие суммы – 24,8 млн рублей и 22,7 млн рублей. Сроки предусмотрены те же, что и для вестибюля «Площади Восстания», то есть сентябрь 2019 года.

Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ, менять логистику пассажиропотока больше пока нигде не планируется: явной потребности в этом нет, но если такая необходимость возникнет, то все возможные изменения будут рассматриваться на стадии создания проекта по реконструкции каждого конкретного объекта.

Известно лишь, что ближайшая в очереди на увеличение количества эскалаторов – станция метро «Технологический институт», где также планируется установить 4 подъемника. В середине лета КРТИ попытался провести соответствующую закупку на 430 млн рублей, но её отменили из-за формальных замечаний от городского комитета по госзакупкам.

В прошлом Смольный уже обжигался о слишком узкие эскалаторы: первые такие подъемники поставили в переходе с «Садовой» на «Спасскую» в 2009 году. Проблемы с ними начались сразу после открытия, и уже в 2010 году пришлось ремонтировать совершенно новое оборудование. Их выпуском занималась "дочка" Кировского завода, компания «Универсалмаш».

Она же должна была поставить такие эскалаторы для «Нарвской» и даже умудрилась получить 80 млн из 160 млн рублей, предусмотренных соответствующим контрактом. Затем из-за скандала со «Спасской» эскалаторы от Кировского завода отправили на дополнительные испытания в Ростехнадзор, но и это им не помогло: правительство разорвало контракт с «Универсалмашем». В последние три года компания на госзаказе работает лишь с ремонтом эскалаторов – как раз на "Садовой". В 2018 году Петербургский метрополитен заключил с ней два контракта общей стоимостью 110 млн рублей на капитальный ремонт подъемников в переходе "Спасская" – "Садовая".

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»