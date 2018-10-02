Аэрофлот доставил сборную на III летние юношеские Олимпийские игры

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот выполнил специальный рейс SU 7150, который доставил олимпийскую сборную России в Буэнос-Айрес на III летние юношеские Олимпийские игры.

Рейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево 1 октября в 20:25. Совершил посадку в аэропорту Буэнос-Айреса 2 октября в 10:00 (время местное). Для перевозки юношеской сборной Аэрофлот подготовил просторный и комфортабельный авиалайнер AirbusA330. На борту воздушного судна созданы все условия для комфортного перелета членов сборной, тренерского и административного штабов.

В III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе примут участие 3926 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, а также 1950 официальных лиц из 206 стран. Российская сборная будет бороться за медали в 27 видах спорта: баскетбол, бокс, велоспорт, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, пляжный волейбол, пляжный гандбол, прыжки в воду, прыжки на батуте, скалолазание, современное пятиборье, спортивные акробатика, борьба и гимнастика, стрельба, стрельба из лука, танцевальный спорт, теннис, триатлон, тхэквондо, фехтование, футзал, художественная гимнастика.

Аэрофлот исторически оказывает всестороннюю поддержку российским спортсменам и Олимпийскому движению. 7 апреля 2017 года между ПАО «Аэрофлот» и Олимпийским комитетом России был заключен договор о спонсорстве сроком на 4 года. Авиакомпания получила статус Генерального партнера Олимпийского комитета России и Официального перевозчика олимпийской команды России.