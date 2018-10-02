«Барселона» стала первым клубом в истории с годовым доходом более 1 млрд долларов

Футбольный клуб «Барселона» отчитался о рекордных доходах, полученных по итогам финансового года – 2017/18. Как сообщается на официальном сайте испанской команды, выручка составила 1,05 млрд долларов (914 млн евро).

Ни одному клубу в мире до этого не удавалось получить доход выше миллиарда долларов. При этом прибыль составила 12,67 млн долларов (11 млн евро). По итогам финансового года – 2018/19 «Барселона» рассчитывает получить 1,105 млрд долларов (960 млн евро) дохода, а к 2021-му испанский клуб получит миллиард уже в евро.

Напомним, что петербургский футбольный клуб «Зенит» за 2017-й показал убыток впервые за три года. Выручка составила 9,7 млрд рублей, при этом зафиксирован убыток в размере 231,4 млн рублей. В последний раз до этого «Зенит» уходил в минус в 2014-м, когда убыток составил 5,2 млрд рублей.