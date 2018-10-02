Жизнь в мансарде – французский стиль для оригиналов

Обилие предложений на рынке жилья в Петербурге делает покупателей требовательным – их все больше интересуют необычные форматы. Дома с мансардой особенно привлекательны, так как подобных проектов сегодня в новостройках не так много

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Петербурге в 2018 году объем строительства достиг пика, составив около 7,5 млн. м2. Стандартным проектом с типовыми квартирами сегодня никого не удивишь, и внимание потребителя теперь направлено в сторону нетипового жилья. Людей интересуют новые (либо хорошо забытые старые) архитектурные формы и элементы, интересные планировки с возможностью сделать индивидуальный дизайн, дополнительные опции, подчеркивающие самобытность помещения.

Одним из наиболее интересных нетиповых вариантов жилья считаются квартиры с мансардой. Это необычное помещение под «изломанной» крышей эксплуатируется в строительстве с XVII века, и сегодня снова в тренде. Мансарда – это не просто дань моде и оригинальная архитектурная конструкция французского происхождения. Ее особенности позволяют собственнику жилья устроить разные по функционалу, и главное – весьма оригинальные помещения.

Яркий пример домов с мансардными этажами – ЖК «Образцовый квартал 4», который компания «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе, на территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Жилой комплекс состоит из трех малоэтажных корпусов, расположенных по периметру участка площадью свыше 18 тысяч м2. Он рассчитан всего на 235 квартир, 47 из которых расположены на мансардных этажах: по 19 одно- и двухкомнатных и 9 трехкомнатных. Высота потолков здесь варьируется от 2,74 до 4,2 м.

Наши покупатели сейчас бронируют именно эти квартиры. Их можно зонировать таким образом, чтобы эффективно использовать разную высоту потолков. Под самой высокой точкой, например, логично устроить территорию для приема пищи с обеденным столом и длинными подвесными светильниками. Низкие своды – идеальная зона для спального места. Кровать лучше установить у глухой стены, поставив рядом компактную мебель – небольшой комод или тумбочку. У стен без окон также можно разместить специально спроектированные шкафы или полки (как вариант, штанги с вешалками) – получится удобная гардеробная.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Двух- и трехкомнатные квартиры на мансарде дают собственнику еще больше возможностей. Это только на первый взгляд здесь можно обустроить те же самые помещения, что и в обычной квартире: кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную. На самом деле каждое из этих пространств будет разительно отличаться от классических вариантов.

Интерьеры помещений на мансарде приобретают особую атмосферу благодаря не только разновеликим потолкам, но и наклонным стенам. Появляется дополнительный простор для дизайнерских решений – изысканного французского стиля прованс, брутального швейцарского шале или актуального индустриального лофта. При профессиональном проектировании интерьер мансардного помещения становится необычайно просторным и светлым.

На балконах мансардного этажа ЖК «Образцовый квартал 4» крыша будет стеклянной, а это – дополнительный свет, «воздушность» и богатые видовые характеристики. В этом ЖК есть и окна в пол со стильными французскими балконами – конструкцией из стеклянной двери, огражденной металлическим заборчиком. Вкупе с планировками, позволяющими объединить кухню, гостиную и холл, в таких квартирах можно организовать пространство для самого взыскательного покупателя с неординарными вкусами.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Комфорт квартир обеспечивается не только за счет планировки, но и благодаря продуманной инженерии. В частности, отопление квартир осуществляется по технологии «теплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов, устанавливаемых в каждом помещении, можно поддерживать нужную температуру в любое время года. Например, в детской и ванной комнате воздух можно сделать теплее, а на кухне и в гостиной – прохладнее.

Покупателям, заинтересовавшимся подобными квартирами, долго ждать ключей не придется. Строительство ЖК «Образцовый квартал 4» началось в апреле 2018 года. Как и большинство своих проектов, этот жилой комплекс «Терминал-Ресурс» планирует сдать раньше срока. В настоящий момент все дома стоят под кровлей, идет утепление фасадов, заканчивается установка окон и отделка технических помещений, более чем на треть смонтированы инженерные сети, полным ходом идет устройство «теплых полов». Начались и работы по озеленению – на объекте уже красуются ели, сосны, клены и березы.

Следить за ходом строительства можно на сайте застройщика www.devcent.ru/status/ok4status/07-09-18.html.

Офис продаж находится рядом с объектом по адресу: ул. Кокколевская, д.1, лит.А, БЦ «ПЕРСПЕКТИВА».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya