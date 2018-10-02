Ресторан Чичваркина в Лондоне получил первую звезду Мишлен. Но об этом нельзя говорить

Ресторан Евгения Чичваркина в Лондоне получил первую звезду Мишлен, об этом бизнесмен сообщил 2 октября на своей странице в Facebook.

«Нам только что дали Michelin star», – написал Чичваркин. Заведение, получившее высокую оценку, называется «Hide» и находится на Пикадилли. При этом в комментариях под сообщением хозяину ресторана напомнили, что заведения «не имеют права указывать или как-то упоминать количество присуждённых им звёзд Мишлен», такую информацию можно получить только из специального гида Мишлен. «В случае пренебрежения этим правилом компания оставляет за собой право исключить ресторан из рейтинга», – пугают Чичваркина.

Напомним, что Евгений Чичваркин вместе с семьей уехал из России в 2008 году, чтобы избежать уголовного преследования. Его обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Сам он говорил об отъеме бизнеса с участием силовых структур.