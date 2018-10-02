«Зенит» интересуется бывшим защитником «Краснодара» Гранквистом

Бывший защитник футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист заинтересовал «Зенит». Как сообщает FotbollDirekt 2 октября, также за 33-летним шведским футболистом следят «Манчестер Юнайтед» и «Локомотив».

Отмечается, что английский клуб готов сделать предложение о переходе Гранквиста уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Гранквист играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год. За это время он провел 134 матча, в которых забил 3 мяча. 28 января 2018 года на правах свободного агента перешел в «Хельсингборг». Соглашение со шведской командой рассчитано на 3,5 года в качестве игрока плюс 3 года на посту спортивного директора.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин может покинуть «Зенит». К нему проявляет интерес турецкий «Бешикташ».