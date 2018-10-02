Уходя, гасите свет. Россию снова хотят посадить на энергопаёк

Соцнорма на свет, несколько лет назад провалившаяся на стадии тестов, получает второй шанс. Власти настроены оптимистично, но потребители видят будущее в темноте и без лишней чашки чая. А Петербургу, говорят, такая экономия и вовсе без надобности.

Илья Щербаков/Интерпресс

В правительстве решили разморозить забытую вроде бы идею социальных норм энергопотребления для населения. Минэнерго и Минэкономразвития подновили схему и уже получили добро от вице-премьера Дмитрия Козака. Эксперты послабления энергореформы не оценили: под установленный потолок льготного потребления едва попадает семья из трёх человек, куда уж там транжирам. Проект тем временем собираются презентовать аккурат к крещенским морозам.

Ввести лимит на месячное энергопотребление на федеральном уровне задумали ещё в 2012 году. Тогда контрольными показателями стали 50-190 кВт/ч на человека в зависимости от региона. Все, кто не вписывался, должны были платить больше. Для некоторых категорий граждан были предусмотрены дополнительные льготы. Петербург, хоть и готовился, но в тестовую группу из семи регионов не попал. Эксперимент поставили в Красноярском и Забайкальском крае, а также в Нижегородской, Владимирской, Орловской, Самарской и Ростовской областях. Однако пилотный проект обкатку не прошёл, и после роста социальной напряжённости его свернули, но не забыли.

Вторую попытку объяснили необходимостью снизить объём перекрёстного субсидирования, пишет 2 октября «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания от 19 сентября. Предполагается, что это позволит более справедливо распределить платёжную нагрузку между населением и компаниями: разгрузить последних и не загнать в кабалу первых. Сейчас же промышленники переплачивают за электроэнергию, тогда как горожане платят по более низким тарифам. Кроме того, власти ждут, что именно так смогут приучить жителей к экономии.

Пока новая схема выглядит «сырой», и основным новшеством заявили только более щадящий лимит. В противовес 50-190 кВт/ч норму льготного тарифа хотят зафиксировать на 300 кВт/ч, но не с человека, а с «точки потребления», то есть с домохозяйства. Дальше тариф неуклонно стремится вверх. Те, кто намотал сверх 500 кВт/ч, будут платить уже по «экономически обоснованному тарифу». Уложившиеся между – по повышенному. Как обосновать свои расходы, профильные эксперты пока объяснить не берутся.

В цифрах Росстата сегодня средний размер домохозяйства в стране – 2,5 человека, а средний уровень энергопотребления не превышает 250 кВт/ч. По оценкам авторов реформы, нового лимита хватит, что называется, за глаза. Специалисты рынка электроэнергии соглашаются: осилить можно, но не без труда.

В Петербурге около 220 кВт/ч потребляет семья из двух человек в небольшой двушке в хрущёвке. При этом оба взрослых, вероятнее всего, работают, и большая часть электропотребления приходится на ночное – льготное – время. Семья из четырех человек примерно в таком же метраже в обновлённый лимит, по оценкам новаторов, уже не вписывается.

«300 кВт – в обрез. Это, к примеру утюг, который будет работать триста часов, – прикинул председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин. – Это небольшая семья без посудомоечной машины, полов с подогревом и нормальной стиральной машинки».

Не злоупотреблять придётся не только с частотой стирки, но и с завариванием чая. Электрический чайник, работая едва ли больше получаса в день, за месяц потребляет как стиральная машинка. Однако затратнее всего выходит стоять у электроплиты. Час её работы «съедает» от 4 до 8 кВт. При этом от льгот для владельцев домов без газового снабжения в процессе внедрения реформы собираются отказаться.

Приготовиться к расходам предстоит и жителям садоводств, точнее, коттеджных поселков, где без электричества ни вода не идёт, ни канализация не работает.

«Эта система провалится, потому что она несправедливая, не защищает малоимущих, – верит Евгений Пургин и называет переход на «советский стиль» ошибкой. – Норматив с квартиры сомнителен. Выходит, если у тебя несколько квартир, в которых зарегистрирован только ты, то каждая попадает под льготу. А если только одна и маленькая, но в ней живёт явно малоимущая семья, то придётся платить больше».

«Нет, логика определённо есть», – возражает генеральный директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков. Он рассматривает новую схему как временную меру, которая нужна только чтобы определить, сколько электроэнергии уходит на каждую квартиру.

«Что поделать? Живём счастливо, но дорого. Приучайте себя к экономии простыми действиями, – напутствует Воронков и повторяет: – Думаю, что это временная норма для принятия кардинальных решений. Если вы действительно экономите, то платить выше по новой схеме вы не будете. О «ниже» речи вообще не идёт».

Насколько нужна подобная реформа, собеседники «Фонтанки» ответить затруднились, – пока всё это на стадии обсуждения и не подкреплено документацией. Не взялись гадать, и как, к примеру, будут считать норму в коммунальных квартирах или бывших общежитиях, которые по документам проходят как одна квартира в несколько десятков комнат.

Смольный тем временем продолжает демонстрировать стойкость. С годами позиция не изменилась: в Петербурге энергии достаточно, такая экономия городу не нужна. Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению заявил, что решение по соцнорме лучше снова оставить на откуп регионам. В прошлый раз под эгидой такого разрешения Петербургу удалось отложить «энергопаёк» вплоть до его заморозки. Пока же жителям остаётся только вглядеться в платёжки и подсчитать, не давит ли энергетический потолок.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»